شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تودع تذاكر المترو الورقية عام 2021 والان مع التفاصيل

أعلن مسؤول فرنسي انتهاء استخدام تذاكر المترو الورقية في بلاده بنهاية عام 2021، وتحويلها إلى تذاكر رقمية 100%، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية تتفاوض مع شركة أبل Apple للتعاون معها.

وقال رئيس إقليم "إل دو.فرانس"، فاليري بيكريس، في مقابلة صحيفة مع "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن التذاكر الورقية للمترو ستنتهي تماماً بنهاية عام 2021، وسيتم استبدالها بتذاكر رقمية عبر تطبيقات الهاتف بتقنية نافيجو إيزي Navigo Easy.

ووفقاً للمسؤول الفرنسي، فإنه بتلك التقنية سيسمح للراكب تحميل التذاكر على الهاتف والدفع إلكترونياً عبر العملة الرقمية، كما يشكل ذلك القرار جزءاً من الاستراتيجية الجديدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على قطاع النقل واستبدال التعامل الورقي بالرقمي.





وأوضح المسؤول الفرنسي أن تحديث برامج المترو للعمل بالتقنية الذكية للتذاكر، سيبدأ منذ مطلع العام المقبل، موضحاً أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة النقل الفرنسية في "إل دو فرانس" مراحل لاختبار التجربة بالشركة مع شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات، بنظم برامج أندرويد للهواتف الذكية.





وأضاف: "جارٍ التواصل مع شركة أبل للهواتف الذكية، لإدراج التقنية على برامجها الخاصة، لاستخدامها بشكل أوسع وإتاحتها في صيف 2019، بعد نجاح التجربة على الهواتف الذكية لنظام الأندرويد".





وحول آلية الاستخدام، أشار المسؤول إلى أنه "سيتم السماح للمستخدمين أولاً بتحميل تطبيق (تي +)، ثم شحن التذاكر حسب الطلب، وفي نهاية كل شهر سيدفع المبلغ المحدد للرحلات التي قام بها، وسيتم بيع التذكرة مقابل 1.50 يورو، بمتوسط 40 يورو شهرياً، و500 يورو سنوياً للمستخدم الواحد، وستوفر تلك العملية نحو 20% من النفقات".