شكرا لقرائتكم خبر عن قمة المعرفة 2018 تخصص جلسة عن توظيف المعلومات في صناعة الترفيه والان مع التفاصيل

تطلق مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الأربعاء، قمة المعرفة 2018 في إمارة دبي، وتتضمن عدة جلسات مرتبطة بصناعة المعرفة المقترنة بالتطور التكنولوجي.

ويشهد مركز دبي التجاري العالمي انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من القمة، تحت شعار: "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة"، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ومن بين المحاور المقررة مناقشتها في أعمال القمة، التي تستمر يومي الأربعاء والخميس، جلسة حول "توظيف المعرفة في صناعة الترفيه" ستعقد الخميس.

وأصبحت صناعة الترفيه لاعباً جديداً في بناء الاقتصاد، إذ سيناقش ضيوف الجلسة موضوعات عدة ذات علاقة بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ومن أبرز المحاور التي ستتم مناقشتها: "كيف يلعب الترفيه دوراً في نشر المعرفة؟"، و"الاستثمار في الترفيه: من الكماليات إلى الأساسيات"، و"اقتصاديات الترفيه: كيف تسهم هذه الصناعة في الدخل الوطني؟".

وجاء في تقرير حديث لمجلة القافلة، التابعة لشركة أرامكو السعودية، أن حجم اقتصاد صناعة الترفيه في العالم يبلغ 2 تريليون دولار أمريكي.

بينما أوردت وزراة التجارة الأمريكية في 2017 أن صناعة الترفيه تشكل 6% من الدخل القومي الأمريكي، بينما بلغ حجم اقتصاد صناعة الترفيه في الهند نحو 28 مليار دولار.

وتشمل صناعة الترفيه المقترنة بالتكنولوجيا، السينما وصناعتها، والألعاب الإلكترونية، والإنتاج التلفزيوني بمختلف قطاعاته، إضافة إلى الموسيقى والفن.