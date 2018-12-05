شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشارقة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وفد إيطالي والان مع التفاصيل

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من اتحاد الصناعات في مقاطعة لومبارديا الإيطالية فرص تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة ونظيراتها الإيطالية وسبل دعم الشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر غرفة الشارقة بين محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة وبيترو سالا مدير شؤون المؤسسات والعلاقات الخارجية والدولية في اتحاد الصناعات اللومباردي واليساندرا أموريني رئيس قسم العلاقات الدولية وملف إكسبو دبي 2020 بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة، وعمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مدى إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة مستقبلاً تُسهم في تطوير آفاق التعاون والتواصل بين غرفة الشارقة واتحاد الصناعات في لومبارديا والتعريف بالخدمات التي يُقدّمها كل جانب إلى أعضائه المنتسبين، ومن بينها إمكانية تنظيم بعثة تجارية من الشارقة إلى لومبارديا، إلى جانب اقتراح عقد ندوة تعريفية في الشارقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المقاطعة الإيطالية ودراسة إمكانية تنظيم "يوم ميلان في الشارقة" لتسليط الضوء على أبرز القطاعات والمقومات التي تمتاز بها هذه المقاطعة.

اجتماع غرفة الشارقة مع الوفد الإيطالي

وأكد محمد أحمد أمين اهتمام الغرفة بإيجاد منصة مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والمقاطعة الإيطالية وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات بين الطرفين وأهمية تحفيز شركات القطاع الخاص المحلي ونظيره الإيطالي على المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام لدى الجانبين.

وأكد أمين حرص غرفة الشارقة على توفير التسهيلات للشركات الإيطالية الراغبة بالاستثمار في الشارقة وتذليل أي تحديات أو صعوبات قد تواجهها في هذا الجانب بما يضمن لها الاستفادة من موقع الشارقة الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والتوسع في أسواق المنطقة ومما توفره الإمارة من مزايا وحوافز استثنائية للمستثمرين الأجانب.

ودعا بيترو سالا القطاع الخاص في إمارة الشارقة إلى الاستثمار في مقاطعة لومبارديا التي تُعتبر من أفضل 10 مراكز تجارية عالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة الموجودة في المقاطعة وبصفة خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر بمثابة بوابة للشركات الأجنبية التي تتطلع للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ولومبارديا وتحديداً في قطاع الرعاية الصحية الذي يحظى بمستوى متقدم في إيطاليا وغيره من القطاعات لاسيما في مجالات التعليم والابتكار والتنمية المستدامة.