شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية: اقتصاد البلاد بخير وقادر على النمو رغم التحديات والان مع التفاصيل

أكدت الحكومة الأردنية أن اقتصاد بلادها بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها، جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام.

وقال عز الدين كناكرية وزير المالية الأردني إن الأردن تمكن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدوده المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو.

وأفاد خلال إلقائه خطاب الحكومة الأردنية أمام مجلس النواب، اليوم، حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، أن التقرير الأخير لوكالة ستاندرد اند بورز ثبت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+)، ومنح الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف كناكرية أن جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية حدت بالحكومة إلى أن تعمل على إعداد برنامج عمل للعامين المقبلين ضمن إطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الأردني، حيث تم تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنيـن وترجمة الأولويات إلى إجـراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة سيتم تنفيذها ضمن الموارد المالية والإمكانات المتاحة.