شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: عند الدخول من طريق فرعي إلى رئيسي عليك اتباع 4 خطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المرور السعودي، أنه يجب على قائدي المركبات اتباع 4 خطوات، عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي، وذلك حتى يكون الدخول للطريق الرئيسي بطريقة آمنة.

وطالب “المرور”، قائدي المركبات بتهدئة السرعة، وإضاءة إشارة التنبيه الجانبية؛ لتنبيه المركبات الأخرى باتجاه السيارة، والتأكد من خلو المسار من المركبات، وإعطاء الأفضلية للمركبات المقبلة من الطريق الرئيسي.