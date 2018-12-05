شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيها لأهالي وسكان جدة بأخذ الحذر والحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. وقال الحساب الرسمي للمركز إن أجزاء متفرقة من محافظة جدة تتعرض لأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

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