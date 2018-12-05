قرقاش: محادثات السويد المرتقبة "فرصة حاسمة" للسلام في اليمن

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن المحادثات اليمنية المرتقبة في السويد تمثل فرصة حاسمة للسلام.

وأكد قرقاش في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه بـ"تويتر"، الثلاثاء، أن تيسير التحالف والشرعية لنقل 50 جريحاً حوثياً للعلاج يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربي للسلام.

وأضاف في تغريدة أخرى "وجود دولة مستقرة مهم للمنطقة، لا يمكن التعايش مع مليشيات غير قانونية، قرار مجلس الأمن رقم 2216 يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق".

وغادرت، الإثنين، طائرة إثيوبية استأجرتها الأمم المتحدة لنقل جرحى مليشيا الحوثي من مطار صنعاء الدولي متجهة إلى مسقط، وفقا لإجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السلام المقبلة بالسويد.

وذكرت مصادر يمنية لـ"العين الإخبارية" أن الطائرة غادرت مطار صنعاء بعد استكمال فريق من الأمم المتحدة فحص وثائق الجرحى ومطابقة أسمائهم وفقا للقائمة التي وافق عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضمن مساعيه لإنجاح مشاورات السلام المقبلة في السويد.

وأتت الخطوة بعد ساعات من إعلان التحالف العربي الموافقة على طلب المبعوث الأممي بالسماح بنقل 50 جريحا حوثيا للعلاج بالخارج مع مرافقيهم، وذلك لدواعٍ إنسانية.

وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، مساء الإثنين، بدور التحالف العربي في تيسير نقل 50 جريحا حوثيا من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط.