إسرائيل تطلق عملية "درع الشمال" لتدمير أنفاق "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تعزيز قواته على الحدود مع لبنان مع بدء حملة للكشف عن أنفاق يقول إن مليشيا حزب الله اللبنانية قامت بحفرها إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن حملته تهدف إلى "إحباط الأنفاق الهجومية" لحزب الله.

وأضاف أن الحملة يقودها قائد القيادة الشمالية في الجيش يؤال ستريك وتشارك فيها قوات كبيرة، مطلقا على العملية اسم "درع الشمال".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه عزز قواته في القيادة الشمالية ويبقى في حالة جاهزية كبيرة إذا حدثت تطورات.

وأشار إلى أنه "تم الإعلان عن عدة مناطق بالقرب من السياج الأمني في الشمال مناطق عسكرية مغلقة، لا توجد أية تعليمات لسكان الشمال حيث تم اطلاع رؤساء سلطات محلية بالموضوع وسيبقى الجيش على تواصل معهم".

وجاء الإعلان عن هذه الحملة بعد اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء: "أبحث معك السبل التي يمكن لنا من خلالها أن نعمل معا من أجل صد العدوان الإيراني في المنطقة – في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي أماكن أخرى".

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو أوعز إلى وزراء حكومته بعدم الحديث إعلاميا عن الحملة الجديدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه "في السنوات الأخيرة وفي إطار الاستعداد لمواجهة هذا التهديد تم تطبيق خطة دفاعية خاصة في المنطقة تضمنت أعمالا لإقامة جدران وعوائق صخرية بالإضافة إلى أعمال تجريف للأراضي".

وتابع الجيش الإسرائيلي "تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالًا، هذه الأنفاق تثبت عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة"، على حد زعم البيان.

