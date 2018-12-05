لمستخدمي "ويندوز 10".. نسخ تدمر نفسها ذاتيًا في 15 يومًا

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كتب - عاصم الأنصاري:

تلقى مستخدمو نظام التشغيل "ويندوز 10" مؤخرًا تحذيرًا بأن بعض نسخ النظام الشائع من مايكروسوفت "سوف تدمر نفسها ذاتيًا"، وأنها تنتظر الوقت المناسب والمحدد لها "لتنفجر".

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، فإن هذه النسخ تم إعدادها لتدمير نفسها ذاتيًا، وأنها سترفض أي تعديل في التاريخ لتواصل عملها، خاصة إذا أعيد تأخير التاريخ لأوقات سابقة.

كما أشارت إلى أن توقف هذه النسخ من "ويندوز 10" عن العمل سيحدث في غضون الأسبوعين المقبلين.

جدير بالذكر أن التدمير الذاتي لنظام "ويندوز 10" سيحدث للنسخ غير المستقرة من "ويندوز 10"، وهي نسخ يتم إرسالها إلى بعض المستخدمين ومستخدمين متطوعين؛ لتجربة التحديثات على النظام قبل طرحها بشكل رسمي.

ويجب على المستخدمين الذين أدرجوا أنفسهم ضمن المستخدمين المجربين أن يكونوا حذرين إزاء هذه المشكلة، أما غير ذلك فليس عليهم القلق من التدمير الذاتي لـ"ويندوز 10".​