تعليق «مثير» من ترامب على مظاهرات فرنسا

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".
ولقي 3 أشخاص حتفهم منذ اندلاع الاحتجاجات، وأصيب ألف و43 شخصًا من بينهم 222 من رجال الأمن، واعتقل ألف و424 آخرين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود لمدة 6 أشهر، استجابة لمطالب المحتجين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها فيليب بمقر الحكومة بباريس، وأعلن، خلالها، أيضًا، أنّ الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الشتاء المقبل.
وأضاف: "أريد هواء نظيفًا ومياهًا نظيفة وقد قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين البيئة الأمريكية، لكن دافعي الضرائب، والعمال الأمريكيين، لا ينبغي أن يدفعوا مقابل تنظيف تلوث بلدان أخرى".
ونهاية 2015، وقعت عشرات الدول في العاصمة الفرنسية باريس على أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، يلزم تلك الدول، خفض انبعاثات الكربون، وتخصيص 100 مليار دولار للدول النامية التي تعرضت لتغيرات مناخية.
وتتسبب الولايات المتحدة في انبعاث 18 - 20 بالمائة من الغازات الضارة، وهي واحدة من أكثر دول العالم تسببا في الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة، إلى جانب الصين.
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