أمريكا تحذر من صراع إقليمي: سيندلع في «هذه الحالة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذّر براين هوك ممثل واشنطن الخاص بشأن إيران، من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا ما لم يتم كبح طموحات طهران، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على إيران بسبب صواريخها الباليستية.

وأجرت إيران تجربة صاروخية في الأول من ديسمبر الجاري، ما أثار قلق الغرب، ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى اعتبار التجربة الإيرانية لصاروخ باليستي استخفافًا بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي، وخرقًا للقانون الدولي.

وقال براين هوك لـ"رويترز"، الثلاثاء، بعد اجتماعات مع القوى الأوروبية في بروكسل: "نود أن يقر الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف الأشخاص والمنظمات التي تسهل تجارب إيران الصاروخية والانتشار الصاروخي".

وعادةً ما تشمل مثل هذه العقوبات حظرًا للسفر وتجميدًا للأصول، وتهدف إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة.

وأضاف هوك أنّ التجارب الصاروخية الإيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، ودعا طهران للكف عن كل الأنشطة ذات الصلة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.

وكانت فرنسا قد عبّرت عن قلقها من هذه التجربة التي اعتبرها بيان للخارجية الفرنسية أنها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، ولا تمتثل لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي.

كما أكّد جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني أنّ التجارب الصاروخية الإيرانية "استفزازية وذات طبيعة تهديدية ومناقضة للقرار الأممي"، مؤكدًا أنّ بريطانيا تصر على توقف مثل هذه التجارب.