شركة أسلحة ألمانية تواصل مبيعاتها للسعودية رغم قرار حكومي بتعليقها

جاء ذلك بحسب أخبار تناقلتها مجلة "شتيرن" الشهيرة، والمحطة التلفزيونية الأولى (ADR) والتي أكدت أن الشركة المذكورة تواصل صادرات السلاح للرياض عبر شركات أخرى تابعة لها في إيطاليا وجنوب إفريقيا، وفق "الأناضول".
ومطلع نوفمبر الماضي، طلبت السلطات الألمانية من شركات السلاح بالبلاد وقف بيع السلاح للسعودية.
ويقدّر حجم صفقات الأسلحة المباعة للسعودية، والتي تم تعليقها، بـ2.5 مليار يورو.
وبحسب الأخبار المذكورة، كان هيلموت ميرش، رئيس مجلس إدارة "راينميتال"، قد قال في تصريحات له، في نوفمبر الماضي، إنّ قرار الحكومة الخاص بتعليق الصادرات للسعودية لم يؤثر على الشركة.
وذكر كذلك أنّ مبيعات الشركة من الأسلحة للسعودية سنويًا تقدر بأكثر من عشرة ملايين يورو.
وفي ردٍ على ما أثير من أخبار بهذا الشأن، أصدرت الشركة المذكورة بيانًا، الثلاثاء، نفت فيه هذا المزاعم، مؤكدةً إتباعها الصارم للقواعد المنصوص عليها والقرارات الخاصة بتصدير الأسلحة، بما في ذلك الشركات التابعة لها بكافة دول العالم.
وكانت برلين قد حظرت أيضًا دخول 18 شخصًا لأراضيها لعلاقتهم بجريمة قتل خاشقجي.
وقدّمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
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