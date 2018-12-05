بينهم فلسطينيات.. 30 ألف متظاهر وسط تل أبيب ضد العنف بحق النساء

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تظاهر حوالي 30 ألف شخص، معظمهم من النساء، مساء الثلاثاء، وسط مدينة تل أبيب، منددين بالعنف والجرائم بحق المرأة.

ونقلت "الأناضول" عن وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنّ المظاهرة في إغلاق شوارع رئيسية في المدينة.

وأفادت الصحيفة بوقوع صدامات بين متظاهرات وأفراد من الشرطة، بعد محاولة اقتحام حاجز شرطي.

ومن بين المحتجين الآلاف الفلسطينيات، بحسب شهود عيان شاركوا في المظاهرة.

وتقول مؤسسات حقوقية إنّ النساء العربيات في إسرائيل يتعرضن للعنف بأشكاله المختلفة.

وحسب الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية (غير حكومية) فإنّ 24 امرأة وفتاة، نصفهن من الوسط العربي، قتلن في إسرائيل منذ بداية 2018.

وأضافت الجمعية أنّ قرابة 100 ألف امرأة عربية تعرضن للعنف بأشكاله المختلفة، منذ بداية العام الجاري.