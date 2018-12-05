«يقين» أممي بعقد مشاورات اليمن في السويد «الأسبوع الجاري»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنّها "على يقين" من أنّ أطراف النزاع اليمني سيجتمعون، الأسبوع الجاري في السويد، لإجراء مشاورات على أمل إنهاء الحرب.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية خلال مؤتمر صحفي، بحسب "الأناضول"، إنّ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وصل إلى العاصمة السويدية، استوكهولم الثلاثاء.

وأضاف "حق" أنّ الأمم المتحدة على يقين من أن أطراف الصراع سيجتمعون في السويد خلال هذا الأسبوع.

وزار جريفيث، صنعاء، الاثنين، لمرافقة وفد جماعة أنصار الله "الحوثي" على متن طائرة كويتية غادرت إلى السويد.

وحدث - الاثنين - تطوران زادا من آمال عقد مشاورات السلام قريبًا، منها سماح التحالف العربي بإجلاء العشرات من الجرحى الحوثيين إلى سلطنة عمان.

كما وقع الحوثيون والتحالف والحكومة اليمنية، اتفاقًا لتبادل أسرى الحرب المستمرة منذ 4 سنوات.

ويسيطر الحوثيون، المتهمين بتلقي دعم إيراني، على محافظات يمنية، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ سبتمبر 2015، ينفذ التحالف، بقيادة الجارة السعودية ، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين.

وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الراهنة في العالم، حسب الأمم المتحدة.