«يقين» أممي بعقد مشاورات اليمن في السويد «الأسبوع الجاري»

وأضاف "حق" أنّ الأمم المتحدة على يقين من أن أطراف الصراع سيجتمعون في السويد خلال هذا الأسبوع.
وزار جريفيث، صنعاء، الاثنين، لمرافقة وفد جماعة أنصار الله "الحوثي" على متن طائرة كويتية غادرت إلى السويد.
ويسيطر الحوثيون، المتهمين بتلقي دعم إيراني، على محافظات يمنية، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الراهنة في العالم، حسب الأمم المتحدة.
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