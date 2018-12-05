شكرا لقرائتكم خبر عن أموال الشعب فى قبضة النظام.. مباشر قطر تفضح أكذوبة الرفاهية والرخاء للمواطن القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، المعنية بفضح جرائم تنظيم الحمدين، الأكاذيب التى يحاول النظام القطرى ترويجها بشأن الرخاء الذى ينعم فيه المواطن القطرى.

وأشار التقرير إلى أن أموال الشعب فى قبضة النظام القطرى، يوجهها تجاه بث الفوضى والإرهاب فى دول الجوار العربى، فيما تشير الحقائق المثبتة بالأرقام، أن قطاعاً كبيراً من الشعب القطرى مقارنة بعدد السكان يعيش فى فقر مدقع، على الرغم من أن قطر من تعد من أغنى دول العالم.

ويفترض من حيث المعدلات والتقارير الرسمية أن قطر من أعلى معدلات دخل الفرد فى العالم، والذى يبلغ 92 ألف دولار سنوى، إلا أنه فى العام 2011 كشفت تقارير أن هناك 11 ألف مواطن يعيشون على أموال صندوق الزكاة القطرى، فيما ارتفعت هذه الأعداد مع تزايد تمويل الإرهاب من ناحية، واستمرار نهب تنظيم الحمدين لأموال الشعب القطرى من ناحية أخرى.

فيما كشفت الأرقام غير الرسمية، والتى خرجت عن طريق المعارضة القطرية، أن هناك نحو 300 ألف مواطن قطرى يعيشون تحت خط الفقر، وذلك فى مجتمع لا يزيد تعداد سكانه عن مليونى نسمة، وهى نسبة لا تتوافق على الإطلاق مع الإدعاءات بالثروة والرخاء الذى ينعم به الشعب القطرى.



أحد الأحياء الفقيرة فى قطر

ويؤكد هذه الأرقام السابقة، التى تبنتها المعارضة القطرية، ما كشفه المعارض القطرى المختفى منذ عدة أشهر خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فى يونيو من العام الماضى، عن صور لأحياء فقيرة فى الداخل القطرى، تعيش فى واقع مزرى، وبنية تحتية متهالكة، وعلق حينها بأنه بدلاً من أن تصرف أموال القطريين على تمويل الإرهاب فى ليبيا والدول العربية، كان أولى أن يتم إنفاقها على هذه الأحياء الفقيرة والعمل على الارتقاء بالحالة المعيشية لمواطنيها.