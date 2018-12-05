شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الجزائرى يعثر على 3 جثث و ينقذ 5 مهاجرين غير شرعيين شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ حرس السواحل الجزائرية خمسة أشخاص وعثروا على ثلاث جثث فى عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين بسواحل تيجزيرت (45 كيلومترا شمال تيزى وزو)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأوضح المدير المحلى للصحة و السكان عابس زيرى أن عملية الإنقاذ والبحث متواصلة ، مشيراً إلى أن الأشخاص الخمسة الذين تم انقاذهم جرحى ويجرى علاجهم بالمستشفى المحلى .

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