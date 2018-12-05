البنتاجون يمدد انتشار الجيش على الحدود مع المكسيك

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، تمديد انتشار قواتها على الحدود مع المكسيك إلى نهاية يناير 2019 بدلًا من موعد انتهائها الأصلي 15 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، أوردته "الأناضول".

وقال البيان: "صادق وزير الدفاع(جيمس ماتيس) على تمديد فترة الدعم المقدم من وزارة الدفاع لوزارة الأمن الداخلي؛ لمواجهة موجة المهاجرين" الفارين من العنف في أمريكا الوسطى صوب الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ مدة انتشار تلك القوات كان من المفترض أن تنهي في 15 ديسمبر الجاري، قبل أن تعلن الوزارة تمديدها حتى 31 يناير المقبل.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر 5900 جندي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر الماضي في إطار محاولة لوقف الهجرة غير المشروعة مع تدفق آلاف المهاجرين صوب بلاده.