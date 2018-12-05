كيف فاجأت باريس جاكسون الجميع بجرأتها بعرض Versace فى نيويورك؟

تعرف النجمة العالمية باريس جاكسون أنها واحدة من متابعى أحدث خطوط الأزياء وتحضر أهم وأشهر العروض للدور الشهيرة، واستطاع باريس أن تخطف الأنظار نحوها أمس وذلك خلال حضورها عرض أزياء "Versace" الذى أقيم فى نيويورك، حيث انتقت باريس تصميمات ملابس متدخلة الألوان وصفها الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة أنه اختيار لا يناسب سوى الفتيات اللاتى يمتلكن نسبة كبيرة من الثقة بأنفسهن.

كما اختارت باريس جاكسون البالغة من العمر 20 سنة أن تظهر بماكياج جرىء أظهر مدى جمالها وجاذبيتها، وجعل عدسات المصورين تتركز عليها منذ اللحظة الأولى لدخولها مكان العرض.