شاهد أول ظهور لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد الزواج

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بعد انتهاء مراسم الزواج التى أقيمت على الطراز الملكى فى الهند وذلك بحفل زواج نجمة بوليوود العالمية بريانكا شوبرا على مطرب هوليوود الشهير نيك جوناس أول أمس، ظهرا الثنائى اليوم لأول مرة كزوج وزوجة.
نيك جوناس وبريانكا شوبرا
ظهرت بريانكا شوبرا بفستان هندى قطعتين باللون التركواز وعليه شال مرصع بنفس اللون وعها زوجها نيك جوناس بملابس هندية باللون البيج وكانت كل علامات السعادة الزوجية واضحة على وجوههما ومعهما نجد شقيق نيك وهو جو جوناس مع خطيبته صوفى تيرنر.
يذكر أن احتفلت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بحفل زفافها على المغنى الأمريكى نيك جوناس، مساء السبت، حيث احتفل ثنائى بوليوود بريانكا شوبرا بزواجهما فى زفاف ملكى هندى فى الهند، بحضور الأهل والأصدقاء.
وظهرت شوبرا بثوب هندى تقليدى ارتدته خلال مراسم الزفاف، حيث طغى على ثياب زفافها اللونين الأصفر والأحمر، فيما ظهر زوجها ببدلة هندية الطراز باللون البيج .
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