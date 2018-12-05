خليكوا كيوت.. أريانا جراندى تطلب من محبيها الرحمة واللطف لخطيبها السابق

طلبت مطربة هوليوود الشابة أريانا جراندى فى منشور على إنستجرام أن يكونوا لطفاء مع خطيبها السابق مقدم البرامج بيتى دافيدسون، وذلك بعد أن تلقى العديد من السب والتنمر منهم على ما فعله بأريانا بعد تركه لها.



رد أريانا

"أطلب منكم أن تكونوا أكثر لطفاً مع الآخرين، أنا أعلم أنكم هكذا، فأنا أؤيد المغفرة والإيجابية كثيراً"، وأضافت أريانا: "أنا أهتم كثيراً لصحة بيتى دافيدسون ونفسيته كثيراً فأطلب منكم من فضلكم كونوا لطفاء مع غيركم حتى ولو على الانترنت".



كلمات بيتى دافيسدون

وكان هذا رداً على ما كتبه بيتى دافيدسون عن التنمر الذى شاهده من الجميع، "أغلقت لسانى وفمى عن أى شىء يضر الآخر ولم أذكر أى أسماء أو أشخاص بغير الخير، أنا فقط أحاول أن أفهم لماذا يحاول الجميع التنمر على شخص دون معرفة الحقائق، أنا تحدثت عن كيفية التعامل مع الأشخاص التى تعانى من إضطراب الشخصية وكيفية التعامل مع هؤلاء لكى لا يصل بهم الأمر إلى الإنتحار مثلى، ولكننى أعلن إنى لن اتطرق إلى هذا وأننى أحبكم بالرغم من أى شىء".

يذكر أن جاء هذا بعد أن قام بيتى بكسر قلب اريانا عند فسخ الخطوبة المفاجأة وبعدها أطلقت أغنية تشكر فيها كل من سبق له التواجد فى حباتها وكانت كلمات الأغنية تدور فى إطار من الحزن.