الشرطة المصرية تلقي القبض علي إمرأة قامت بنشر صورها عارية علي الفيسبوك

فوجئت زوجة برجال الشرطة يطرقون على باب منزلها، في مصر؛ للقبض عليها وسط صراخها بأنها لم تفعل شيء وأنها بريئة.

وحاولت الاتصال بزوجها لإنقاذها، لتكتشف في قسم الشرطة أنها متهمة بتهم مخلة بالشرف، مؤكدين أن صورها تم نشرها على صفحة تابعة للفيس بوك.

لتعلم الزوجة أن زوجها قام بنشر صورها علي صفحة تبادل الزوجات دون علمها، مؤكدة أنها ضحية لتصرفات زوجها الذى تخلي عن رجولته وقام بتصويرها دون علمها ونشرها.