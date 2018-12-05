يوتيوب الأكثر رواجًا فى 2018 متفوقًا على "انستجرام" و"سناب شات"

نشرت شركة "أبل" قائمة بالتطبيقات الأكثر تحميلًا فى 2018 على أجهزة آيفون وآيباد؛ ليأتى تطبيق "يوتيوب" فى الصدارة متفوقًا على انستجرام وسنابشات.

وقالت الشركة - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ إن يوتيوب أصبح "المنافس الأشرس" لمواقع التواصل الاجتماعى، وفقًا للاستفتاء الأخير الذى أفاد بأن يوتيوب الأكثر استخدامًا بين المراهقين.

وتقدم يوتيوب للمركز الأول بعد أن كان فى المركز الثالث العام الماضى، بينما تراجع تطبيق بيتموجى الأكثر تحميلًا فى 2017 للمركز السادس، ودخل تطبيق "تيك توك" الصينى قائمة العشرين الأوائل، بالإضافة لتطبيقات جوجل مثل "كروم" و"فوتوز"، التى لاقت نجاحًا كبيرًا فى 2018.

وتصدرت لعبة "فورت نايت" قائمة الألعاب الأكثر تحميلًا فى 2018، فيما أتت لعبة ببجى -صاحبة الشعبية الكبيرة فى العالم العربي- بالمركز الرابع.