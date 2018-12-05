تمبلر تحذف المحتويات الإباحية من منصتها بداية من 17 ديسمبر

بعد أكثر من 10 أعوام على إطلاقها، أعلنت منصة "تمبلر" بدء حظر محتوى البالغين عن المنصة بداية من 17 ديسمبر الجارى، لتقوم الشركة بتغيير طرق صناعة المحتوى ليتناسب مع جميع فئات المجتمع ويكون خاضع للرقابة العام لحماية القاصرين.
ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فمنذ تأسيس الشركة فى 2007، كانت تتجاهل محتوى البالغين والذى يكون إباحيا فى غالبيته، الأمر الذى جعل المنصة تجذب عدد محدد من المستخدمين بشكل مستمر ودون توسع بسبب هذه السياسة، إلا أنها خافت من تغييرها حتى لا تفقد مستخدميها حول العالم.
لكن على ما يبدو أن الشركة قررت فى النهاية تغيير كل شىء، خاصة بعد حظر نسخة تطبيق المنصة من متجر تطبيقات أبل، وذلك لمخالفته سياسة أبل نتيجة احتوائه على مواد إباحية لا تناسب جميع الفئات، ومن المنتظر أن يشمل المحتوى الذى سيتم منعه أى مواد حقيقية أو رسومات تشمل ايحاءات مشابهة، كما سيتم بعد 17 ديسمبر حذف جميع المحتوى القديم المشابه بشكل تلقائى.
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