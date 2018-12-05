شكرا لقرائتكم اعتقال عشرات من «أنصار» غولن في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ ساعتين في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 00:53

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص أمس، للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.



وافادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن مدعين عامين، في مناطق بينها أنقرة وإسطنبول، أصدروا 267 مذكرة لتوقيف «أتباع» لغولن. ونفذت الشرطة عمليات دهم في 24 محافظة، بينها إزمير وموغلا وأوردو وزونغولداك. واعتُقل 137 شخصاً، بينهم 55 في إسطنبول، فيما تتواصل عمليات الدهم لاعتقال آخرين.

وأصدر المدعي في إسطنبول 96 مذكرة اعتقال، وزميله في أنقرة 48 مذكرة، لاعتقال أفراد يُشتبه باستخدامهم تطبيق رسائل مشفرة يُطلق عليه «بايلوك»، ويؤكد مسؤولون أتراك أنه صُمِم لمؤيّدي غولن.

واشارت «الأناضول» الى أن بين الموقوفين 35 شخصاً في أنقرة، بينهم مهندسون وموظفون حكوميون وأفراد يعملون في قطاع التعليم الخاص.

كما ركزت التحقيقات التي أدت إلى عمليات الدهم امس على نشاطات أنصار الداعية داخل الجيش.