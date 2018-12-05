شكرا لقرائتكم لبنان: والدا الصحافي الأميركي أوستن تايس ناشدا واشنطن ودمشق العمل معا... لاطلاقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 20:53

عقد والدا الصحافي الأميركي أوستن تايس المفقود في سورية منذ 14 آب (أغسطس) 2012، بعد ظهر أمس، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة في فرن الشباك، جددا فيه الدعوة إلى "إطلاق سراحه"، ولفتا إلى أنه "معتقل بسبب عمله الصحافي، وتم اعتقاله عند نقطة تفتيش، وهناك شهود على ذلك"، وقالا: "خلال هذه السنوات الطويلة، قيل لنا بشكل دوري من مصادر موثوقة أن أوستن على قيد الحياة، ويتم الاعتناء به بشكل لائق".



أضافا: "إن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الرهائن روبرت أوبراين صرح في أول ظهور علني له، في 13 تشرين الثاني(نوفمبر) 2018، بشكل قاطع، بأن حكومة الولايات المتحدة تعتقد أن أوستن تايس على قيد الحياة وأنه محتجز في سورية. تم الاتصال بنا أخيرا ومباشرة من قبل عدد من الأفراد الموثوق بصدقيتهم، شاركونا بمعلومات حول أوستن".

وتابعا: "نناشد أي شخص لديه معلومات عن ابننا أن يشاركها الآن، فست سنوات هي وقت طويل للاحتفاظ بأسرار. كما نطالب زملاءه السعي، أثناء عملهم، إلى جذب الانتباه إلى ضرورة ضمان عودة أوستن الآمنة".

وأردفا: "لقد قدمنا طلبا للحصول على تأشيرات دخول إلى سورية لنتمكن من مواصلة مناشدة دمشق، كما فعلنا مع واشنطن، من أجل بذل كل جهد لتحديد موقع أوستن وتأمين إطلاقه الآمن. ونطالب حكومتي الولايات المتحدة وسورية العمل معا لحل هذه القضية الانسانية. هذا هو موسم الأعياد السابع منذ احتجاز أوستن، ونحن ندرك بشدة وجود معاناة في كل أنحاء المشرق، نصلي ونأمل أن ينتهي العنف قريبا، وأن يعاد لم شمل العائلات ويبدأ الشفاء".

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ"مؤسسة سمير قصير" أيمن مهنا: "نطالب بالحرية لتايس لأن حرية الصحافة هي الحرية الوحيدة التي تسمح لنا بالتأكد أن كل الحريات الأخرى موجودة ومصانة. كما نطالب بفك أسر الصحافيين اللبناني سمير كساب والموريتاني اسحق مختار والفلسطيني بشار القدومي".