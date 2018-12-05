شكرا لقرائتكم «الحشد الشعبي» يتهم قواعد أميركية بإيواء «داعشيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - عمر ستار | منذ ساعتين في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 00:15

طالبت قيادة عمليات «الحشد الشعبي» أمس بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود العراقية -السورية بسبب استمرار تسلسل عناصر تنظيم «داعش» إلى الأراضي العراقية.



وقال قائد عمليات غرب الأنبار قاسم مصلح وفق بيان لإعلام «الحشد» انه عقد اجتماعا مع عدد من فصائله وناقش القضايا الامنية وآخر التوصيات من قيادة الحشد الشعبي والتي من شأنها تعزيز الامن والامان لمناطق غرب الأنبار كونها تعد مناطق محاذية لسورية».

وأضاف: «نوقشت مع الفصائل أهمية تأمين المناطق والطرق فضلاً عن تشديد الاجراءات الأمنية على الحدود خشية من تسلل الإرهابيين». وأوضح أن «الاجتماع تناول أمورا تخص الجوانب الأمنية والخدمات وخرج بتوصيات منها امنية واُخرى لوجستية طبية».

وكشف القيادي في «الحشد» هاشم الموسوي، الاثنين، إيواء عدد من قيادي «داعش» الإرهابي في القواعد الأميركية المنتشرة على الحدود العراقية - السورية لعدم تعرضهم لنيران القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أن قاعدة التنف السورية تعد المضافة الأم التي تمول فلول داعش بالسلاح وتزودها بالمعلومات».

وتحدث الموسوي عن هدف أميركا «لاستخدامهم كورقة ضغط تجاه حكومتي بغداد ودمشق».