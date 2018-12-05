شكرا لقرائتكم محاربة الأصولية في محادثات عباس والبابا فرنسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الفاتيكان- أ ف ب | منذ ساعتين في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 23:26

استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحثا في "ضرورة العمل لتسهيل مسيرة السلام والحوار لمحاربة أي شكل من التطرف والأصولية".



واكد بيان صادر عن الفاتيكان الاثنين أن الرجلين تباحثا في "النزاعات التي تضرب الشرق الأوسط وضرورة العمل لتسهيل مسيرة السلام والحوار، بمشاركة المجموعات الدينية، لمحاربة أي شكل من التطرف والأصولية". وأضاف أن البابا والرئيس الفلسطيني تطرقا أيضا الى "المصالحة بين الفلسطينيين، والجهود الآيلة إلى إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى حل يقوم على دولتين". وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سنوات، وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية في إسرائيل الى القدس، انقطع الحوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.

كما يعاني الفلسطينيون إنقساماً داخلياً منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، وفشلت كل جهود المصالحة بين الطرفين.

وجاء في البيان أن البابا وعباس أعربا عن الأمل بـ"أن يجدد المجتمع الدولي إلتزامه احترام التطلعات المشروعة للشعبين" وشددا على "أهمية الحفاظ على هوية القدس وقيمتها العالمية".