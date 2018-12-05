جولة سرية لـ«قاسم سليماني» في مسجد للسنة ببغداد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

وكان قاسم سليماني، ينتقل بصورة متكررة بين المدن العراقية بين عامي 2014 و2017 خلال الحرب ضد تنظيم "الدولة"، وفق "الأناضول".

لكنّ جولاته التي تتسم بالسرية في أغلب الأحيان قلّت على نطاق واسع منذ انتهاء الحرب ضد تنظيم "الدولة"، وظهوره اليوم هو الأول منذ مايو الماضي.

وقال مصدر مطلع، في دار إفتاء أهل السنة والجماعة لـ"الأناضول" - - مفضّلًا عدم ذكر اسمه - إنّ "المفتي التقى اليوم في مسجد أم الطبول بقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية إبقاء التنسيق الأمني؛ منعًا لعودة تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار إلى أنّ "اللقاء بحث أيضًا الملف السياسي المتعلق بإكمال تشكيل الحكومة العراقية".

وفي وقت سابق أمس، أخفق رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في تمرير باقي تشكيلته الوزارية داخل البرلمان؛ إثر خلافات عميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين.

وأرجأت رئاسة البرلمان العراقي التصويت على المرشحين إلى الخميس؛ إثر فشل انعقاد الجلسة لعدة مرات نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين المقدر بـ165 من أصل 329 هم إجمالي عدد النواب.

ويتواجد مئات العسكريين الإيرانيين في مناطق مختلفة من العراق، وتقول بغداد إنّ مهمتهم تقتصر على الاستشارة العسكرية.

في حين يقول مراقبون، إنّ سليماني يلعب دورًا سياسيًّا وأمنيًّا في العراق، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل، صدام حسين عام 2003، حيث يحكم العراق حكومات تقودها قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران.