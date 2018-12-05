الناتو: منظومة الصواريخ الروسية تنتهك معاهدة القوى النووية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، إنّ الحلفاء متفقون على أن منظومة الصواريخ الروسية المطورة تنتهك القوى النووية" target="_blank">معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وتشكّل خطرًا كبيرًا على الأمن الأوروبي – الأطلسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب "الأناضول".

وأوضح ستولتنبرج أنّ الاجتماع ركَّز على مواضيع الأمن عبر الأطلسي والدفاع وتقاسم أعباء القوى النووية" target="_blank">معاهدة القوى النووية متوسطة المدى "INF".

وبيّن أنّ حلفاء الناتو خلصوا إلى أنّ روسيا طورت نظام صواريخ جديد.

ولفت إلى أنّ المعاهدة ساهمت على مدار 30 عامًا بتوفير الأمن المشترك، مؤكدًا أنّ روسيا تواصل إنتاج ونشر منظومات الصواريخ.

ودعا ستولتنبرج، روسيا إلى الالتزام الكامل بالمعاهدة بشكل يمكن التحقق منه.

وتمنع المعاهدة واشنطن وموسكو من امتلاك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز متوسطة المدى (300 إلى 3400 ميل).

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، التي تنتهي الأربعاء؛ لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التوترات بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، والقوى النووية" target="_blank">معاهدة القوى النووية المتوسطة.