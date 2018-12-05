تركيا.. ضبط 66 مهاجرًا غير نظامي خلال عبورهم إلى اليونان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضبطت فرق خفر السواحل التركية، الثلاثاء، 66 مهاجرًا غير نظامي، بولاية إزمير، خلال محاولتهم الانتقال إلى اليونان بطرق غير قانونية.

وأفادت مصادر في خفر السواحل التركية لـ"الأناضول"، بأنّ فرقها تحركت عقب تلقيها بلاغًا بوجود قارب للمهاجرين قبالة سواحل منطقة "ديكيلي طاش" في إزمير.

وأضافت المصادر أنّ البلاغ وصلها من قبل طائرة استطلاع تابعة لخفر السواحل، أفادت بوجود قارب لمهاجرين غير نظاميين في المنطقة.

وأوضحت أنّ قاربين تابعين لخفر السواحل، أوقفا قارب المهاجرين وعلى متنه 66 شخصًا بينهم نساء وأطفال.

وأشارت المصادر إلى أنّ المهاجرين بينهم 36 شخصًا من جنوب إفريقيًّا، و18 كونغوليًّا، و8 من جزر القمر، وإريتيريان وصومالي وفلسطيني.

وأكّدت المصادر أنّه سيتم تسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة في إزمير، عقب استكمال الإجراءات اللازمة.