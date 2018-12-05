نتنياهو يوضح أسباب إطلاق عملية «درع الشمال»

وأشار إلى أن الجيش يستخدم قدرات هندسية وتكنولوجية متطورة للكشف عن الأنفاق في الشمال، ساهمت قبل ذلك في تحييد أنفاق على جبهة غزة.
ولفت إلى أنّه بصدد مواصلة عقد جلسات لتقدير الوضع الأمني ومتابعة تقدم العملية، التي اتخذ قرار تنفيذها قبل عدة أسابيع، بموافقة جميع وزراء الكابنيت.
ورغم المخاوف من تسبب العملية في تصاعد التوتر على طرفي الحدود، أعلن البيت الأبيض دعمه "الكامل" لها، مطالبًا إيران و"وكلائها" إلى وقف "استفزازاتهم التي تشكل تهديدا غير مقبول للأمن الإسرائيلي والإقليمي".
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