واشنطن تمهل موسكو «60 يومًا» بشأن معاهدة القوى النووية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب جلسات اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، بحسب "الأناضول".
ووقع البلدان المعاهدة عام 1987، وتهدف بالدرجة الأولى تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، والشرق الأقصى.
وتمنع الاتفاقية واشنطن وموسكو من امتلاك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز متوسطة المدى (300 إلى 3400 ميل).
ولفت إلى أن موسكو انتهكت بصورة جذرية المعاهدة من خلال تطويرها العديد من الصواريخ المتوسطة المدى من طراز SSC-8 .
وأكد في هذا الخصوص أن "موسكو تخادع فيما يتعلق بالالتزام بمراقبة الأسلحة، ومدى مجموعة الصواريخ الروسية الجديدة يشكل تهديدًا مباشرًا على أوروبا".
وشدّد على أنّ الولايات المتحدة لن تقوم ضمن الستين يوما بصناعة أنظمة صاروخية ولن تجري تجارب عليها ولن تقوم بنشرها، في إطار المعاهدة، مبيّنًا أنّ فترة التحذير البالغة 6 أشهر، ستدخل حيز التنفيذ عقب انقضاء الـ60 يومًا.
وأوضح بيان مشترك لوزراء خارجية دول الحلف، عقب اجتماع في بروكسل، أن انتهاك موسكو للمعاهدة "يقوض أسس السيطرة الفعالة على السلاح (النووي)".
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