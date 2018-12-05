«السترات الصفراء»: إعلان رئيس الوزراء تعليق الضرائب ليس كافيًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعرب منظمو مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا عن عدم اطمئنانهم حيال إعلان رئيس الوزراء إيدوار فيليب، تعليق الضرائب الإضافية على الوقود لمدة 6 أشهر.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، بحسب "الأناضول"، أنّ "السترات الصفراء" وجدوا أنّ تصريحات فيليب حول تعليق الضرائب الإضافية بشأن الوقود "غير كافية وغير مطمئنة".

ونقلت الصحيفة عن متحدث "السترات الصفراء" بنيامين كوتشي قوله: "الفرنسيون ليسوا أغبياء، ولا يطالبون بفتات الخبز بل بالخبز كله".

وأضاف أنّ الشعب يطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير إجراءاته المالية والسياسية.

وتابع: "إذا كان لا يريد فعل ذلك فليذهب بالفرنسيين إلى الصندوق مجددًا"، في إشارة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأكد كوتشي أنّهم سينظمون المظاهرات المقررة في العاصمة باريس، السبت المقبل، رغم الدعوات لإلغائها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيليب بمقر الحكومة بباريس، وأعلن، خلالها - أيضًا - أنّ الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الشتاء المقبل.

وبخصوص أسعار الغاز والكهرباء، قال إنّها "لن تشهد زيادة الشتاء المقبل"، معتبرًا أنه "لا توجد أي ضريبة تستحق أن تضع وحدة فرنسا في خطر".

وأعلن فيليب فتح حوار وطني حول الضرائب والنفقات العامة، ينطلق 15 ديسمبر الجاري وينتهي في الأول من مارس المقبل.

وتأتي إجراءات التهدئة، التي أعلنها فيليب، عقب موجة من الاحتجاجات الدامية، تقودها حركة تطلق على نفسها اسم "السترات الصفراء"، وتتبنى مطالب بإلغاء زيادة أسعار الوقود، قبل أن توسع نطاق مطالبها إلى تحسين المقدرة الشرائية للفرنسيين.