هجوم بـ«المولوتوف» على حرس منزل وزير يوناني

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هاجمت مجموعة بزجاجات حارقة "مولوتوف"، الثلاثاء، رجال شرطة مكلفين بحراسة منزل وزير الدولة اليوناني أليكوس فلامبوراريس، في العاصمة أثينا.

ونقلت "الأناضول"، عن وكالة "أثينا - مقدونيا" للأنباء، أن 20 شخصًا نفذوا الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابات، مشيرة إلى توقيف 4 منهم، دون تفاصيل إضافية.

وفي بيان، وصف حزب "سيريزا" الحاكم الهجوم بـ"المحزن"، وقال إن المهاجمين لم تكن لهم دوافع سياسية.

وتولى "فلامبوراريس" مناصب وزارية مختلفة في ظل حكم "سيريزا" (منذ 2015) ويعرف بـ "الناصح" لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.