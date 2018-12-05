تصريحات أمريكية جديدة عن مقتل خاشقجي.. ماذا فعل ابن سلمان؟

جاء ذلك في تصريحات عقب الاستماع لإفادة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، بشأن قضية خاشقجي في جلسة مغلقة بمجلس الشيوخ، بحسب "الأناضول".
وشدّد على وجوب أن يتبنى الكونجرس الأمريكي موقفا قويًا بهذا الخصوص.
واستطرد: "لا يمكنني دعم مبيعات الأسلحة للسعودية طالما بقي (بن سلمان) في إدارة تلك الدولة، كما أن الحرب في اليمن خرجت عن السيطرة".
ولفت جراهام إلى أن الأدلة "واضحة"، مؤكدًا على وجوب أن يتحرك الكونجرس وفق ذلك.
بدوره، قال السيناتور بوب كوركر: "ليس لدي أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بالقتل، وهذا أمر غير مقبول لدينا"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف: "إذا مثُل (ابن سلمان) للمحاكمة، فإن هيئة محلفين ستدينه في نحو 30 دقيقة".
وفي وقت سابق أمس، عقدت هاسبل، اجتماعات مغلقة، مع أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، لتقديم إفادة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.
لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.
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