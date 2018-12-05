رئيس الأركان السوداني يتوقع رفع بلاده من «قائمة واشنطن للإرهاب»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي توقع رئيس الأركان السوداني كمال عبد المعروف، الثلاثاء، رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للإرهاب، خلال الحوار الجاري بين الجانبين.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مع قائد قوات الواجب الأمريكية في شرق إفريقيا، الجنرال جميس كاريك، بالخرطوم، وفق بيان للجيش السوداني، بحسب "الأناضول".

وقال عبد المعروف: "من المأمول أن يفضي (الحوار) في مرحلته القادمة إلى رفع اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب".

وبحث الطرفان" التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية"، وقال المسوؤل السوداني إنّ "بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبناء شراكة استراتيجية معها في المجالات العسكرية".

بدوره، أشاد الجنرال الأمريكي "بالأدوار التي يطلع بها السودان في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم".

وأكد، وفقًا للبيان، "حرص بلاده على تطوير علاقاتها العسكرية مع السودان وفي مختلف المجالات".

وفي 14 نوفمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة، أنها بدأت المرحلة الثانية من الحوار مع السودان.

وأوضحت أنّ المرحلة الثانية تتضمن 6 مسارات، من بينها توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان.

ورفعت إدارة دونالد ترامب في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًّا كان مفروضًا على السودان منذ 1997.

لكنّ واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" المدرج فيها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.