"العمالقة" تكشف عن أسر 400 حوثي وتطالب بفتح ملف المعتقلين لدى الانقلابيين

كشف مصدر رفيع المستوى في ألوية العمالقة بالجيش اليمني، عن كبرى أعداد مليشيا الحوثي من الأسرى، وطالب بتحديد قوائم للمفرج عنهم ضمن بنود الاتفاق التي ترعاه الأمم المتحدة.

وذكر المسؤول العسكري في تصريح أن 80 طفلا سلمتهم ألوية العمالقة مؤخرا لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف تأهيلهم نفسيا، فيما أفرجت عن العشرات من الأسرى الأطفال طوعيا بعد أن زج بهم الحوثيون في معارك خاسرة.

وأكد أن قوات العمالقة أسرت أكثر من 400 مسلح من نخبة قيادتها ومقاتليها المنحدرين أصولهم إلى صعدة، المعقل الأم لجماعة الانقلاب، فيما أسرت المئات من المسلحين ما يعرفون بـ"المتحوثين" وهم من خارج معقلها الرئيسي .

الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي تتفقان على تبادل الأسرى والمعتقلين

اليماني يبحث مع المبعوث السويدي ترتيبات مشاورات السلام باليمن

وقال إن "الحكومة الشرعية وقعت على الإعلان إلا إننا طلبنا تضمين بنود الاتفاق المعلن عنه، الاثنين، بوضوح وتحديد قوائم من ستفرج عنهم المليشيا، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على مراحل تنفيذ التبادل".

ولفت إلى أن "مليشيا الحوثي اعتقلت مئات المواطنيين من مدينة الحديدة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها بهدف استبدالهم بمقاتليها الذين أسروا بالجبهات، لا سيما جبهة الساحل الغربي الذين كبدتهم خسائر بشرية كبيرة".

وأوضح المصدر أن الحملة الحوثية بالحديدة، استمرت حتى ساعات إعلان الاتفاق ،إذ اعتقلت 15 مواطنا معظمهم شباب من مديريتي القناوص والزيدية شمال المحافظة، وتتواصل بوتيرة عالية منذ 20 يوما على التوالي من بدء التهدئة التي قدمتها القوات المشتركة.

وطالب المصدر الأمم المتحدة بفصل أسرى الحرب، وفتح ملف للمعتقلين والضغط على المليشيات بوقف هجمت الاعتقالات الجماعية بحق المواطنين بالحديدة وغيرها.

وكانت الحكومة اليمنية قد وقعت مع مليشيا الحوثي الانقلاب ، مساء الإثنين ، اتفاقا لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين، وذلك برعاية الأمم المتحدة، قبيل يومين من انطلاق مشاورات السلام اليمنية في السويد، والتي ستبحث إجراءات بناء الثقة.

وذكرت المصادر أن مشاورات السويد ستتوج بالإفراج عن المعتقلين والأسرى كأحد أبرز إجراءات بناء الثقة التي تؤدي إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

ويقبع نحو 4 ألف معتقل في سجون الحوثيين على رأسهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي.