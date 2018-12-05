معرض «جلف ترافيك» يناقش دمج «التكنولوجيا الذكية» في قطاع النقل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



افتتح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، أمس، معرض ومؤتمر «جلف ترافيك» الذي يقام حتى 6 ديسمبر/‏كانون الأول في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بحضور الوكلاء المساعدين ووفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ولفيف من كبار الشخصيات، حيث يناقش دمج المعرض «التكنولوجيا الذكية» في قطاع النقل.

وسيحضر خلال المؤتمر الذي ينطلق برعاية وزارة تطوير البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، ممثلون عن الحكومة للتحدث عن المناقصات والمشروعات والابتكارات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي.