«الصقور السعودية» يغادر بعد مشاركته في الاحتفالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

غادر أمس، فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية الذي شارك في احتفالات الدولة بيومها الوطني ال47 بالمشاركة مع «فرسان الإمارات» في الاستعراض الجوي الذي أقيم على كورنيش أبوظبي.

وكان في وداع الفريق السعودي، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار ضباط القوات المسلّحة.

وعبّر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي عن إعجابه بما قدّمه فريق الصقور المميز من لوحة إبداعية، مشيداً بالعروض التي قدّمها، واصفاً إياها بأنها متميزة وفريدة من نوعها، متمنياً للفريق دوام التوفيق في عروضه المختلفة.

وشارك الفريق في الاحتفالات ب 8 طائرات من نوع «هوك» بكامل طواقمها الجوية والفنية، وأعرب المقدّم طيار موسى الفيفي، قائد السرب السعودي عن سعادة الفريق السعودي بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي ال47، لافتاً إلى أن مشاركة الفريق في احتفالات الإمارات تأتي بتوجيهات القيادة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن «الفريق متمرس على المشاركات الدولية ويسعى من خلال تلك المناسبة إلى إبراز مدى التطور والاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، ونتاج التدريب المقنن والتخطيط المسبق والدعم اللامحدود من قيادة المملكة، مقدماً التهاني والتبريكات لقيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني ال47».

وقدّم فريق الصقور السعودية عروضه المميزة.

ويتكوّن الفريق من 3 أطقم يقارب عددهم 50 شخصاً يعملون في انسجام عال وبروح الفريق الواحد.(وام)