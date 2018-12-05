شكرا لقرائتكم خبر عن «تفاهم» لتعزيز التشاور بين «الوطني» والبرلمان الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

وقعت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وروجر نوكودو دانغ رئيس البرلمان الإفريقي الذي يضم «55» دولة، أمس الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، مذكرة تعاون وتفاهم، لتعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ويعمق الشراكة مع دول القارة الإفريقية.

وأكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، وروجر نوكودو دانغ رئيس البرلمان الإفريقي الذي يقوم بزيارة لدولة الإمارات بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي، أن توقيع المذكرة جاء في إطار تطلع الإمارات ودول القارة الإفريقية إلى تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح شعوب هذه الدول.

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