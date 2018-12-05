شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات المسلحة يزور إيدكس 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

زار الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والوفد المرافق له المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيدكس 2018)، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة للمرة الأولى.

‏‎وتجول رئيس الأركان في عدد من الأجنحة والشركات المشاركة في المعرض، والتقى عدداً من ممثلي الدول والشركات العارضة، وتبادل معهم الأحاديث حول معروضاتهم، واطلع على أحدث الأنظمة والمبتكرات في الصناعات الدفاعية، التي يتم عرضها حالياً في المعرض.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة قد زار، خلال جولته في المعرض، الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تشارك فيه 17 شركة وطنية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتعلقة بها.

واستمع إلى شرح عن المنتجات، والخدمات التي تعرضها الشركات الوطنية. (وام)