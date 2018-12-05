اجتماع مغلق في مجلس الأمن حول «الباليستي» الإيراني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس الأمن الدولي مساء امس الثلاثاء، قضية المشروع الصاروخي الايراني وذلك في جلسة مغلقة بناءً على طلب فرنسا وبريطانيا اللتين اتّهمتا إيران باختبار صاروخ بالستي متوسّط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأكدت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن، واصفة تجربة طهران الصاروخية الأخيرة بأنها «خطيرة» و«مثيرة للقلق».

ووصفت واشنطن السبت، التجربة الصاروخيّة الإيرانيّة بأنها تمثل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن. وعبرت فرنسا عن قلقها من هذه التجربة التي اعتبر بيان للخارجيّة الفرنسيّة أنّها «استفزازيّة ومزعزعة للاستقرار» و«لا تمتثل» لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي. واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التجارب الصاروخية الإيرانية «استفزازية وذات طبيعة تهديدية ومناقضة» للقرار الأممي، وقال إنّ بريطانيا مصمّمة على أنها «يجب أن تتوقف».

وفي السياق واصلت إيران تصريحاتها الاستفزازية وأكد قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني أن العمل جار لزيادة مدى الصواريخ التي تمتلكها القوة، مضيفا أن «القوة الجوية يجب أن تمتلك قدرات ردع عالية».

من جانبه، أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير السعودية في واشنطن، أن النظام الإيراني يحاول خداع العالم بادعاء البراءة من جرائمه، مشدداً على أن «المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب».

وقال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «يستمر النظام الإيراني بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه، هذه أمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة، قام بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري، ودعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته، واقتحم السفارات داخل أرضه، وقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري».

وأضاف: «خلق النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجراً في خاصرة العرب ولاؤه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني، حيث يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة الى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق وسوريا ومزقت أوطانهم».

وتابع السفير السعودي: «إن مشروع هؤلاء، وبحسب وصفهم أنفسهم، هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني، فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي هدفه تمزيق امتنا واخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب ان يركعوا للولي الفقيه ويكون الولاء له بدلا من الولاء للوطن والعروبة؟».

وأشار إلى أن «النظام الإيراني لم يكتف بسجله الدموي في المنطقة بل سعى الى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم اداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة»، مضيفاً: «بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولاؤهم للولي الفقيه ومشروعه التوسعي الطائفي، تأبى سائر العرب أن تبدل ولاءها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه».

(وكالات)