دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: الكشف عن سلاح مصري جديد يُذهل زوار معرض إيديكس 2018

كشفت مصر النقاب عن سلاح جديد، أذهل زوار معرض إيديكس 2018، والذى كانت قد أُطلقت فعالياته في القاهرة يوم أمس الإثنين، حيث كشفت عن الرادار المصري الصنع الجديد ESR-32، ضمن مجموعة من الأسلحة الجديدة التى فاجئت الجميع.

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ظلت القاهرة تُجري مجموعة من التجارب على الرادار الجديد لمدة سنة ونصف السنة، حيث أكدت من خلال المعرض أنه يتم الآن العمل على نسخة جديدة ثلاثية الأبعاد للإنذار المبكر يصل مداها إلى 450 كيلومترا، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل قبل النسخة الثانية من المعرض نفسه في عام 2020.

الجيش المصري كشف عن سلاح جديد يُعد له منذ سنة ونصف alqiyady 1 الجيش المصري كشف عن سلاح جديد يُعد له منذ سنة ونصف

الجيش المصري كشف عن سلاح جديد يُعد له منذ سنة ونصف

وهو رادار مصري أذهلت إمكاناته جميع زوار معرض إيديكس 2018 alqiyady 1 وهو رادار مصري أذهلت إمكاناته جميع زوار معرض إيديكس 2018

وهو رادار مصري أذهلت إمكاناته جميع زوار معرض إيديكس 2018

حيث يصل مداه لـ 250 كيلومترًا، ويكشف أهداف تُحلق على ارتفاع 12 ألف متر alqiyady 1 حيث يصل مداه لـ 250 كيلومترًا، ويكشف أهداف تُحلق على ارتفاع 12 ألف متر

حيث يصل مداه لـ 250 كيلومترًا، ويكشف أهداف تُحلق على ارتفاع 12 ألف متر

وبالطبع يمكنه الكشف عن جميع الأهداف ما دون هذا الأرتفاع alqiyady 1 وبالطبع يمكنه الكشف عن جميع الأهداف ما دون هذا الأرتفاع

وبالطبع يمكنه الكشف عن جميع الأهداف ما دون هذا الأرتفاع

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مميزات الرادار المصري الصنع الجديد، أولها أن مداه يصل لـ 250 كيلومترًا، ويستطيع الكشف عن جميع الأهداف التى تُحلق على ارتفاع 12 ألف متر، وبالطبع يمكنه الكشف عن جميع الأهداف ما دون هذا الأرتفاع.

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يتكون الرادار الجديد، بحسب ما أعلنه الجناح المصري بالمعرض، من إرسال هوائي، ومرسل، ومستقبل، وشاشة لعرض البيانات، واشتركت القوات المسلحة المصرية مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي المصري، لتصنيعه.المزيد:

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