تسريبات تكشف مزايا جديدة في سماعة "AirPods" القادمة

كتب - عاصم الأنصاري:
تنوي شركة "أبل" الأمريكية إطلاق إصدار جديد من سماعات "AirPods"، سيتوفر في الأسواق بحلول عام 2020.
ووفق ما نقلت مجلة "فورتشن" عن المحلل مينغ تشي كو من شركة "كي جي آي"، فإن "أبل" تحدّث طرازًا من السماعات يتميز بالشحن اللاسلكي، سيتوفر في الربع الأول من العام المقبل، بينما ستجري عملية إعادة تصميم شاملة سنة 2020.
وأشار المحلل إلى أن الترقية الخاصة بالسماعات قد تطال المكونات الصلبة، بحيث تكون قادرة على تحمّل درجات حرارة أعلى، فضلاً عن قدرات تقنية "بلوتوث" اللاسلكية.
وكانت تقارير سابقة أيضًا تحدثت عن أن السماعات المرتقبة ستأتي بميزة حجب الضوضاء، وستكون مقاومة للماء، ومتكاملة مع "سيري".
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