شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترحب بمحادثات السلام اليمنية فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة فى السويد ، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل

ونقلت قناة (الحرة )الأمريكية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قولها "ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية".

يأتى ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة أعلنت عن وصول الطائرة التى تقل وفد ميليشيا الحوثى والمبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفث إلى السويد، ومن المرتقب أن يصل ممثلو الحكومة اليمنية غدا الأربعاء إلى السويد.

وكان وفد ميليشيا الحوثى غادر صنعاء فى وقت سابق الثلاثاء، للمشاركة فى محادثات السويد التى تنظمها الأمم المتحدة حول الأزمة اليمنية.