اليمن... قوات العمالقة تحبط محاولة تسلل لـ "أنصار الله" جنوب الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن "القوات أحبطت محاولة تسلل لمجاميع من مليشيا الحوثي باتجاه مدينة التحيتا عبر المزارع المترامية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".
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وأكد "تطهير العمالقة عدداً من المزارع التي حاولت المليشيا التسلل عبرها وقامت بتأمينها".
من جهة ثانية، ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن وحدة الهندسة في "أنصار الله" أعطبت مدرعة إماراتية وآلية خلال كمينين بعبوات ناسفة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا".
وأشار إلى إعطاب مقاتلي "أنصار الله" آليتين للجيش بعبوات ناسفة شمال شرقي الدريهمي الواقعة جنوب الحديدة".
في سياق متصل، اتهمت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله، القوات الحكومية "بقصف مدينة الدريهمي بأكثر من 50 صاروخاً، أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة آخرين من أفراد أسرتها، وإلحاق دمار وأضرار واسعة بممتلكات المواطنين".
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