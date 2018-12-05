شكرا لقرائتكم خبر عن إذا امتلأت مساحة هاتفك.. إليك التصرف السليم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يعاني الكثيرون من امتلاء مساحة الهاتف، ويصعب عليهم إيجاد مواد ووسائط يتقبل حذفها.
الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، قدم نصيحة مهمة لمن يواجه تلك المشكلة بقوله: “إذا امتلأت عليك مساحة جوالك بسبب رسائل الواتساب، فلا تحذف كل الرسائل لتوفر المساحة، فقط افرز القروبات الأكبر حجماً واحذف الوسائط التي داخلها لتوفر مساحة ضخمة”.
وأضاف: للاطلاع على تقرير الجروبات اذهب إلى (الإعدادات◄حجم البيانات◄حجم التخزين المستعمل◄ اختر القروب واحذف الوسائط من داخله).
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