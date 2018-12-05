شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة صادمة.. شاب يقتل شقيقه وقريبه بـ«رشاش» في صامطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان: شهدت قرية البيسري التابعة لمركز السهي بمحافظة صامطة، حادثة قتل صادمة، نفذها شاب ضد شقيقه وقريبه. وأوضحت مصادر بمحافظة صامطة جنوب جازان أن الجاني استخدم سلاحا “رشاشا”، أطلق منه أعيرة نارية عدة، أصابت شقيقه وأحد أقربائه، مما تسببت في مقتلهما. وتباشر الجهات الأمنية الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية ضد الجاني.

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