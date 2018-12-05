شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تكشف حقيقة مقطع نقل ذبيحة نافقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية المحاني الفرعية شمالاً حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وافد ينقل ذبيحة مُشتبه فيها بأنها نافقة عبر مركبته، وعزمه توزيعها وغيرها على محال الجزارة أو المطاعم.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف، إسماعيل إبراهيم، أن الجهات المعنية (شرطة المحاني وبلدية المحاني والوحدة البيطرية) باشرت الحالة المتداولة في مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “اتضح بعد الكشف على الذبيحة من قِبل طبيب الوحدة البيطرية أن الذبيحة لم تكن نافقة عند الذبح، كما اتضح أنها ذُبحت بشكلٍ سليم، وأنها غير مريضة”.

وأشار إبراهيم إلى أن بلدية المحاني طبقت على المقيم لائحة الغرامات البلدية لمخالفته أنظمة ذبح المواشي.