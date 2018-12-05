الاحتلال يطلب إدانة دولية لـ«أنفاق» حزب الله

وزعم دانون أنّ "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة"، وأنّ "إيران حوّلت جنوب لبنان إلى منصة إطلاق للهجمات التي تهدد حياة الأبرياء الإسرائيليين، وتعرض لبنان ومواطنيها للخطر".
وأضاف: "في ضوء انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701 (لحل النزاع اللبناني الإسرائيلي)، على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بتعهداتها الدولية، وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه تنفيذًا كاملاً".
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان "يونيفيل" تعمل حاليًّا مع تل أبيب والجيش اللبناني، عبر الخط الأزرق، من أجل ضمان عدم اتخاذ أي أفعال أحادية الجانب تؤدي إلى التصعيد.
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