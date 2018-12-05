الاحتلال يطلب إدانة دولية لـ«أنفاق» حزب الله

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعث الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للمطالبة بـ"إدانة أنفاق حزب الله بأقوى العبارات الممكنة".

جاء ذلك في بيان أصدره مندوب الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، بحسب "الأناضول".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أطلق جيش الاحتلال حملة أسماها "درع الشمال"، لكشف أنفاق يقول إن "حزب الله" اللبناني، يقوم بحفرها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وزعم دانون أنّ "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة"، وأنّ "إيران حوّلت جنوب لبنان إلى منصة إطلاق للهجمات التي تهدد حياة الأبرياء الإسرائيليين، وتعرض لبنان ومواطنيها للخطر".

وأضاف: "في ضوء انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701 (لحل النزاع اللبناني الإسرائيلي)، على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بتعهداتها الدولية، وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه تنفيذًا كاملاً".

وتابع: "هذه الأنفاق التي حفرها حزب الله وتمولها إيران، إلى جانب الجهود الجارية لنقل الأسلحة، وتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ موجهة بدقة، تمثل انتهاكا صارخا لسيادة إسرائيل".

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان "يونيفيل" تعمل حاليًّا مع تل أبيب والجيش اللبناني، عبر الخط الأزرق، من أجل ضمان عدم اتخاذ أي أفعال أحادية الجانب تؤدي إلى التصعيد.

من جانبها، قالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، ردًا على مزاعم الاحتلال: "على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي فجر الثلاثاء، إطلاق عملية درع الشمال، المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة".